«Это легендарная гонка». Улдаль — о победе Хедегарта в лыжном марафоне в Осло

Норвежский биатлонист Мартин Улдаль прокомментировал победу своего друга Эйнара Хедегарта в марафоне на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия). Норвежский лыжник показал время 1:51.38,2.

«Мы все поддерживаем его [Хедегарта]. В этом сезоне он провёл много отличных гонок, но победа на 50 км, возможно, его самый большой успех. Это легендарная гонка. Позже позвоню ему и поздравлю с великолепным выступлением. Его финальный спринт тоже был очень сильным. Я был впечатлён», — приводит слова Улдаля Fondo Italia.

Хедегарт ранее выступал в биатлоне. В этом сезоне он одержал победы на Олимпиаде-2026 и на Кубке мира по лыжным гонкам.