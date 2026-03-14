«Это легендарная гонка». Улдаль — о победе Хедегарта в лыжном марафоне в Осло
Норвежский биатлонист Мартин Улдаль прокомментировал победу своего друга Эйнара Хедегарта в марафоне на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия). Норвежский лыжник показал время 1:51.38,2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1
«Мы все поддерживаем его [Хедегарта]. В этом сезоне он провёл много отличных гонок, но победа на 50 км, возможно, его самый большой успех. Это легендарная гонка. Позже позвоню ему и поздравлю с великолепным выступлением. Его финальный спринт тоже был очень сильным. Я был впечатлён», — приводит слова Улдаля Fondo Italia.
Хедегарт ранее выступал в биатлоне. В этом сезоне он одержал победы на Олимпиаде-2026 и на Кубке мира по лыжным гонкам.
