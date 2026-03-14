Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это легендарная гонка». Улдаль — о победе Хедегарта в лыжном марафоне в Осло

Мартин Улдаль
Комментарии

Норвежский биатлонист Мартин Улдаль прокомментировал победу своего друга Эйнара Хедегарта в марафоне на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия). Норвежский лыжник показал время 1:51.38,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
1:51:38.2
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1

«Мы все поддерживаем его [Хедегарта]. В этом сезоне он провёл много отличных гонок, но победа на 50 км, возможно, его самый большой успех. Это легендарная гонка. Позже позвоню ему и поздравлю с великолепным выступлением. Его финальный спринт тоже был очень сильным. Я был впечатлён», — приводит слова Улдаля Fondo Italia.

Хедегарт ранее выступал в биатлоне. В этом сезоне он одержал победы на Олимпиаде-2026 и на Кубке мира по лыжным гонкам.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android