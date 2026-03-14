Лиза Виттоцци одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя
Итальянская биатлонистка, олимпийская чемпионка — 2026 Лиза Виттоцци выиграла золотую медаль в гонке преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2025/2026 в эстонском Отепя. Она допустила два промаха.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
1
Лиза Виттоцци
Италия
33:33.7
2
Суви Минккинен
Финляндия
+26.2
3
Лу Жанмонно
Франция
+26.9
Серебряная медаль досталась финской спортсменке Суви Минккинен, а бронза — лидеру общего зачёта Кубка мира француженке Лу Жанмонно.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Восьмой этап, Отепя (Эстония). Гонка преследования, женщины:
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 33.33,7 (два промаха).
2. Суви Минккинен (Финляндия) +26,2 (1).
3. Лу Жанмонно (Франция) +26,9 (1).
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +52,7 (3).
5. Осеан Мишлон (Франция) +1.03,2 (3).
6. Линн Гестблом (Перссон) (Швеция) +1.04,5 (2).
...
9. Жулия Симон (Франция) +1.32,5 (6).
