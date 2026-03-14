Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидер, Виттоцци стала пятой

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидер, Виттоцци стала пятой
Лу Жанмонно
Комментарии

Французская биатлонистка двукратная олимпийская чемпионка Лу Жанмонно продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира — 2025/2026. В её активе после гонки преследования на этапе в Отепя (Эстония) стало 1009 очков. Итальянка Лиза Виттоцци стала пятой.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Лу Жанмонно (Франция) – 1009 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 808.
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 739.
4. Эльвира Эберг (Швеция) – 737.
5 (6). Лиза Виттоцци (Италия) – 720.
6 (5). Ханна Эберг (Швеция) – 703.
7. Жулия Симон (Франция) – 652.
8. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 604.
9. Осеан Мишлон (Франция) – 585.
10 (11). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 574.

Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро — лидирует, Самуэльссон поднялся на второе место
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android