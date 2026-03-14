Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидер, Виттоцци стала пятой

Французская биатлонистка двукратная олимпийская чемпионка Лу Жанмонно продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира — 2025/2026. В её активе после гонки преследования на этапе в Отепя (Эстония) стало 1009 очков. Итальянка Лиза Виттоцци стала пятой.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Лу Жанмонно (Франция) – 1009 очков.

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 808.

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 739.

4. Эльвира Эберг (Швеция) – 737.

5 (6). Лиза Виттоцци (Италия) – 720.

6 (5). Ханна Эберг (Швеция) – 703.

7. Жулия Симон (Франция) – 652.

8. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 604.

9. Осеан Мишлон (Франция) – 585.

10 (11). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 574.