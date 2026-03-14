Зачёт пасьютов Кубка мира — 2025/2026: Минккинен лидирует, а Жанмонно — в 20 очках

Финская биатлонистка Суви Минккинен возглавляет зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. В её активе 362 очка, что на 20 больше, чем у двукратной олимпийской чемпионки Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Суви Минккинен (Финляндия) – 362 очка.

2. Лу Жанмонно (Франция) – 342.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 282.

4 (8). Лиза Виттоцци (Италия) – 281.

5. Эльвира Эберг (Швеция) – 258.

6 (4). Анна Магнуссон (Швеция) – 257.

7 (6). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 240.

8 (9). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 239.

9 (10). Жулия Симон (Франция) – 210.

10 (7). Камиль Бене (Франция) – 195.