Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2025/2026: Минккинен лидирует, а Жанмонно — в 20 очках

Суви Минккинен


Финская биатлонистка Суви Минккинен возглавляет зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. В её активе 362 очка, что на 20 больше, чем у двукратной олимпийской чемпионки Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, женщины (по состоянию на 14 марта):

1. Суви Минккинен (Финляндия) – 362 очка.
2. Лу Жанмонно (Франция) – 342.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 282.
4 (8). Лиза Виттоцци (Италия) – 281.
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 258.
6 (4). Анна Магнуссон (Швеция) – 257.
7 (6). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 240.
8 (9). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 239.
9 (10). Жулия Симон (Франция) – 210.
10 (7). Камиль Бене (Франция) – 195.

Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — лидер, Виттоцци стала пятой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android