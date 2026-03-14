«Я взяла реванш». Лиза Виттоцци подвела итоги пасьюта на Кубке мира в Отепя

Итальянская биатлонистка, олимпийская чемпионка — 2026 Лиза Виттоцци прокомментировала исход гонки преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя (Эстония). Там итальянка выиграла золото, а ранее в спринте осталась второй, позади Жулии Симон (Франция).

«Я взяла реванш за вчерашний день. Сегодня провела гонку по-умному, особенно на третьем круге, когда не стала держаться за Жулией, где она немного прибавила. Знала, что сегодня всё решится на стрельбище, поэтому старалась работать над каждым выстрелом.

У меня всегда есть жажда побед, иначе бы я тут не была. Не езжу по соревнованиям ради развлечения — мне нравится соревноваться, но я хочу и результатов. И думаю, что это показываю. В тот момент, когда у меня больше не будет данной мотивации, меня здесь уже не будет», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.