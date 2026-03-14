Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Я взяла реванш». Лиза Виттоцци подвела итоги пасьюта на Кубке мира в Отепя

Лиза Виттоцци
Комментарии

Итальянская биатлонистка, олимпийская чемпионка — 2026 Лиза Виттоцци прокомментировала исход гонки преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя (Эстония). Там итальянка выиграла золото, а ранее в спринте осталась второй, позади Жулии Симон (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
33:33.7
2
Суви Минккинен
Финляндия
+26.2
3
Лу Жанмонно
Франция
+26.9

«Я взяла реванш за вчерашний день. Сегодня провела гонку по-умному, особенно на третьем круге, когда не стала держаться за Жулией, где она немного прибавила. Знала, что сегодня всё решится на стрельбище, поэтому старалась работать над каждым выстрелом.

У меня всегда есть жажда побед, иначе бы я тут не была. Не езжу по соревнованиям ради развлечения — мне нравится соревноваться, но я хочу и результатов. И думаю, что это показываю. В тот момент, когда у меня больше не будет данной мотивации, меня здесь уже не будет», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android