Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Главная Биатлон Новости

Биатлон, чемпионат России — 2026 в Тюмени, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть прямую трансляцию

Биатлон, ЧР-2026 в Тюмени, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию
Наталия Шевченко
Комментарии

Сегодня, 15 марта, в Тюмени пройдёт женская гонка преследования на 10 км в рамках чемпионата России — 2026. Её начало — в 10:00 мск. Прямую трансляцию старта проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Биатлон. ЧР-2026, Тюмень. Гонка преследования на 10 км, женщины. Старт-лист (частично):

1. Наталия Шевченко (Свердловская область).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) отставание на старте 9,3 секунды.
3. Анастасия Халили (Московская область) +11,9.
4. Анна Сола (Беларусь) +12,3.
5. Анастасия Томшина (Сахалинская область — Красноярский край) +15,4.
6. Кира Дюжева (Новосибирская область) +16,8.
7. Кристина Резцова (Московская область) +17,8.
8. Динара Смольская (Беларусь) +25,4.
9. Евгения Турикова (Новосибирская область — Кемеровская область) +33,1.
10. Анастасия Зырянова (Московская область) +35,1.

Норвежец выиграл гонку с фантастическим отрывом. Такого в биатлоне давно не было!
Норвежец выиграл гонку с фантастическим отрывом. Такого в биатлоне давно не было!
