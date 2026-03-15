Биатлон, ЧР-2026 в Тюмени, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 марта, в Тюмени пройдёт женская гонка преследования на 10 км в рамках чемпионата России — 2026. Её начало — в 10:00 мск. Прямую трансляцию старта проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. ЧР-2026, Тюмень. Гонка преследования на 10 км, женщины. Старт-лист (частично):

1. Наталия Шевченко (Свердловская область).

2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) отставание на старте 9,3 секунды.

3. Анастасия Халили (Московская область) +11,9.

4. Анна Сола (Беларусь) +12,3.

5. Анастасия Томшина (Сахалинская область — Красноярский край) +15,4.

6. Кира Дюжева (Новосибирская область) +16,8.

7. Кристина Резцова (Московская область) +17,8.

8. Динара Смольская (Беларусь) +25,4.

9. Евгения Турикова (Новосибирская область — Кемеровская область) +33,1.

10. Анастасия Зырянова (Московская область) +35,1.