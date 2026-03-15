Биатлон, ЧР-2026 в Тюмени, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 марта, в Тюмени пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках чемпионата России — 2026. Её начало — в 12:30 мск. Прямую трансляцию старта проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. ЧР-2026, Тюмень. Гонка преследования на 12,5 км, мужчины. Старт-лист (частично):

1. Карим Халили (Московская область).

2. Роман Ерёмин (Новосибирская область) отставание на старте — 21,5.

3. Александр Поварницын (Тюменская область) +45,7.

4. Николай Гольцверт (Новосибирская область) +52,0.

5. Александр Логинов (Тюменская область) +52,2.

6. Кирилл Бажин (Свердловская область) +53,9.

7. Евгений Сидоров (Красноярский край – Ленинградская область) +55,1.

8. Андрей Вьюхин (Челябинская область) +57,8.

9. Александр Корнев (Удмуртия) +59,0.

10. Даниил Усов (Пермский край) +1.17,3.