Биатлон, Кубок мира: во сколько начало эстафеты супермикст, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 марта, в Отепя (Эстония) продолжится восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится супермикст (2х6 км + 2х7,5 км). Начало трансляции запланировано на 14:25 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Супермикст, старт-лист (частично):

1. Норвегия (Стурла Легрейд, Каролин Оффигстад Кноттен).

2. Франция(Эмильен Жаклен, Камиль Бене).

3. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен).

4. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг).

5. Швейцария (Никлас Хартвег, Леа Майер).

6. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер).

7. Украина (Богдан Борковский, Анастасия Меркушина).

8. Польша (Ян Гунька, Анна Мака).