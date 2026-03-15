Биатлон, Кубок мира: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 марта, в Отепя (Эстония) продолжится восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится смешанная эстафета 4х6 км. Начало трансляции запланировано на 16:40 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Смешанная эстафета, старт-лист (частично):

1. Италия (Патрик Браунхофер, Кристоф Пирчер, Микела Каррара, Ханна Аухенталлер).

2. Франция (Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Жюстин Бреза-Буше, Осеан Мишлон).

3. Чехия (Томаш Микиска, Микулаш Карлик, Джессика Ислова, Тереза Винкларкова).

4. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде).

5. США (Максим Жермен, Кэмпбелл Райт, Дидра Ирвин, Мерджи Фрид).