Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Анастасия Халили одержала победу в гонке преследования на чемпионате России — 2026

Биатлонистка Анастасия Халили выиграла гонку преследования на чемпионате России – 2026 в Тюмени. Халили завершила дистанцию за 29.16,7 минуты, допустив по ходу гонки три промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
29:16.7
2
Кристина Резцова
Московская область
+0.1
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+18.0

Второе место заняла Кристина Резцова, которая проиграла победительнице 0,1 секунды на финише (4 промаха). Третьей к финишу пришла Анастасия Томшина, но из-за нарушения регламента гонки она получила шесть штрафных минут и была лишена бронзовой медали. Таким образом бронзовым призёром гонки стала Наталия Шевченко, проигравшая Халили 18,0 секунды (4 промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Гонка преследование, женщины:

1. Анастасия Халили (Московская область) – 29.16,7 (3 промаха).
2. Кристина Резцова (Московская область) +0,1 (4).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +18,0 (4).
4. Динара Смольская (Беларусь) +21,8 (1).
5. Инна Терещенко (Свердловская область) +41,9 (1).
6. Анна Сола (Беларусь) +53,3 (4).
7. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) +1.19,7 (3).
8. Елена Кулак (Беларусь) +1.23,8 (1).

