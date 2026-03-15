Анастасия Шевченко стреляла по чужой мишени во время пасьюта на ЧР-2026

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко во время пасьюта на чемпионате России – 2026, проходящем в Тюмени, стреляла по чужой мишени на втором рубеже гонки.

Мишень, по которой стреляла биатлонистка, принадлежит Анастасии Томшиной. Спортсменка изготовилась на третий щит, однако вела стрельбу по второму.

Шевченко по окончании стрельбы должна была пробежать пять штрафных кругов, но не сделала этого.

Томшина в гонке финишировала третьей, однако она может быть лишена медали. После финиша биатлонистка расплакалась.

Днём ранее похожую ошибку допустил Савелий Коновалов в мужском спринте. Он также стрелял по чужим мишеням на втором огневом рубеже, из-за чего ушёл на пять штрафных кругов.