Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Биатлон Новости

Анастасия Шевченко стреляла по чужой мишени во время пасьюта на ЧР-2026

Анастасия Шевченко стреляла по чужой мишени во время пасьюта на ЧР-2026
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко во время пасьюта на чемпионате России – 2026, проходящем в Тюмени, стреляла по чужой мишени на втором рубеже гонки.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
29:16.7
2
Кристина Резцова
Московская область
+0.1
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+18.0

Мишень, по которой стреляла биатлонистка, принадлежит Анастасии Томшиной. Спортсменка изготовилась на третий щит, однако вела стрельбу по второму.

Шевченко по окончании стрельбы должна была пробежать пять штрафных кругов, но не сделала этого.

Томшина в гонке финишировала третьей, однако она может быть лишена медали. После финиша биатлонистка расплакалась.

Днём ранее похожую ошибку допустил Савелий Коновалов в мужском спринте. Он также стрелял по чужим мишеням на втором огневом рубеже, из-за чего ушёл на пять штрафных кругов.

