Томшина была лишена бронзовой медали пасьюта на ЧР-2026 из-за перекрёстной стрельбы

Российская биатлонистка Анастасия Томшина (Батманова) по итогам решения жюри лишена бронзовой медали пасьюта на чемпионате России — 2026 в Тюмени из-за перекрёстной стрельбы по ходу гонки.

На втором огневом рубеже гонки по мишени Томшиной стреляла другая спортсменка, Анастасия Шевченко. Биатлонистка изготовилась на третий щит, однако вела стрельбу по второму. По окончании стрельбы она должна была пробежать пять штрафных кругов, но не сделала этого.

Бронза по итогам соревнований отойдёт Наталии Шевченко. Анастасия Шевченко по судейскому решению получила за перекрёстную стрельбу 10 лишних минут к итоговому времени, Томшина — шесть.