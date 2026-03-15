Фото: Томшина и Шевченко плачут на финише пасьюта ЧР после получения штрафных минут

Сегодня, 15 марта, прошла женская гонка преследования на чемпионате России – 2026 по биатлону в Тюмени. Во время второй стрельбы биатлонистка Анастасия Шевченко перепутала коврики и открыла стрельбу по мишени Анастасии Томшиной. По регламенту соревнований Томшина должна была разрядить обойму, но не сделала этого. В результате инцидента Шевченко получила 10 минут штрафа, а Томшина — шесть.

На финише гонки обе биатлонистки разрыдались после санкции со стороны технической бригады соревнований.

Отметим, что Томшина финишировала третьей в гонке, но из-за штрафных минут осталась без бронзовой награды, которая перешла Наталии Шевченко, завершившей гонку четвёртой. Победу в пасьюте одержала Анастасия Халили.