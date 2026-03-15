Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фото: Томшина и Шевченко плачут на финише пасьюта ЧР после получения штрафных минут

Комментарии

Сегодня, 15 марта, прошла женская гонка преследования на чемпионате России – 2026 по биатлону в Тюмени. Во время второй стрельбы биатлонистка Анастасия Шевченко перепутала коврики и открыла стрельбу по мишени Анастасии Томшиной. По регламенту соревнований Томшина должна была разрядить обойму, но не сделала этого. В результате инцидента Шевченко получила 10 минут штрафа, а Томшина — шесть.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
29:16.7
2
Кристина Резцова
Московская область
+0.1
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+18.0

На финише гонки обе биатлонистки разрыдались после санкции со стороны технической бригады соревнований.

Фото: Скриншот трансляции

Отметим, что Томшина финишировала третьей в гонке, но из-за штрафных минут осталась без бронзовой награды, которая перешла Наталии Шевченко, завершившей гонку четвёртой. Победу в пасьюте одержала Анастасия Халили.

Материалы по теме
Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
Рейтинг
Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android