Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Главная Биатлон Новости

Технический делегат СБР прокомментировал инцидент с перекрёстной стрельбой в пасьюте на ЧР

Технический делегат Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Васильев прокомментировал инцидент, произошедший на чемпионате России — 2026 в Тюмени, когда во время женского пасьюта Анастасия Шевченко на втором рубеже гонки стреляла по мишени Анастасии Томшиной.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
29:16.7
2
Кристина Резцова
Московская область
+0.1
3
Наталия Шевченко
Свердловская область
+18.0

По итогам гонки Томшина была лишена бронзовой медали, обе спортсменки получили штрафные минуты к итоговому времени после финиша.

«Ситуация не такая уж и редкая. Мы детально разобрались, сложно было сделать это быстро. Мы соблюли все регламенты, посмотрели все видео. Ситуация была такая: Анастасия Шевченко стреляла по установке Анастасии Томшиной. Шевченко закрыла три мишени, Томшина – две. Томшина всё сделала правильно, по технике безопасности вынула обойму, но ей добавлено шесть минут, по две за каждый невыстреленный патрон.

Когда она заметила, что стреляют по её установке и у неё закончились мишени, Анастасия должна была поднять руку. Это не её вина. Ей бы скорректировали время после финиша. Мы бы сразу нажали секундомер, взвели новую установку, дали ей доработать и вычли время ей потом, которое она потеряла не по своей вине.

Анастасия Шевченко даже не заметила, что стреляла не по своей установке. Она думала, что каким-то чудом без выстрелов у неё закрылись две крайне правых мишени, в которые стреляла Томшина. Шевченко достреляла оставшиеся патроны в сторону мишени, но так как на её установке не было закрыто ни одной мишени, она должна была пройти пять штрафных кругов. Один штрафной круг – две минуты, умножаем на пять, получается 10 минут», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

