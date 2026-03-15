Томшина о штрафных минутах в пасьюте: была уверена, что Настю Шевченко снимут, а меня нет

Биатлонистка Анастасия Томшина прокомментировала шестиминутный штраф, который она получила в гонке преследования на чемпионате России – 2025 в Тюмени.

«Первая мысль: «Бинго! Они закрываются дважды от одного патрона!» (Смеётся.) Сперва я обрадовалась, но проблема была в том, что я не знала правил, так как никогда не была в такой ситуации. Никогда не стреляли по моим, и я не падала в лужу (смеётся). Я просто обалдела! Уходя на круг, я поняла, что всё, что мне надо сделать – обезопасить всех моих соперниц и разрядить винтовку.

Я всегда ориентируюсь по ситуации, действую с холодной головой. Тут просто была моя ошибка в том, что я не знала правил. Я бежала гонку и была уверена, что Настю снимут, а меня нет, потому что не я накосячила. Самое забавное, что никто ничего мне не говорил: мой папа, тренеры не давали никакой информации, что кого-то могут снять или наказать. Думаю: «Наверное, Настю не хотят расстраивать. Добегу гонку, сделаю свои задачи. В чём проблема?» В итоге я финиширую, меня сразу ловят и говорят: «Дисквал». Я не ожидала!

Как Настя Томшина – я расстроена, а как спортсмен я буду учитывать эти ошибки в будущем. Приду домой, немножко ещё порасстраиваюсь, а потом – у меня нет вариантов», – сказала Томшина в эфире Матч ТВ.

Во время второй стрельбы Анастасия Шевченко начала стрелять по мишеням Томшиной, из-за чего последняя не смогла целиком опустошить винтовку перед уходом на дистанцию. В результате нарушения регламента Шевченко получила 10 минут штрафа, а Томшина – шесть.