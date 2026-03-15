Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Карим Халили одержал победу в гонке преследования на ЧР-2026 в Тюмени

Биатлонист Карим Халили выиграл мужскую гонку преследования на чемпионате России – 2026 в Тюмени. Халили завершил дистанцию за 32.48,4 минуты, пройдя гонку без промахов на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
15 марта 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Идёт
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
32:48.4
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
+10.4
3
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+49.6

Вторым на финише стал Кирилл Бажин, проигравший победителю 10,4 секунды (0 промахов). Замкнул тройку призёров Роман Ерёмин с 49,6-секундным отставанием от лидера, допустив четыре промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Гонка преследования, мужчины.

1. Карим Халили (Московская область) – 32.48,4 (0 промахов).
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) +10,4 (0).
3. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +49,6 (4).
4. Александр Поварницын (Тюменская область) +1.08,8 (1).
5. Егор Соломенников (Удмуртская республика) +1.17,9 (0).
6. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) +1.19,6 (2).
7. Александр Логинов (Тюменская область) +1.38,3 (2).
8. Михаил Морилов (ХМАО – Югра) +1.48,1 (0).

