Главная Биатлон Новости

Сборная Норвегии выиграла супермикст на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстонии

Сборная Норвегии выиграла супермикст на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстонии
Комментарии

Норвежские биатлонисты выиграли супермикст на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония). Норвежцы прошли дистанцию за 40.39,3 минуты, использовав при этом восемь дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
15 марта 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

Второе место завоевали биатлонисты Швеции, которые проиграли победителям 1.38,1 минуты (3 штрафных круга, 13 дополнительных патронов). Третье место заняли биатлонисты Финляндии, проигравшие 1.45,7 минуты (1 штрафной круг, 15 дополнительных патронов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Супермикст:

1. Норвегия (Стурла Легрейд, Каролин Оффигстад Кноттен) – 40.39,3 (0 штрафных кругов, 8 доп. патронов).
2. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг) +1.38,1 (3+13).
3. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) +1.45,7 (1+15).
4. Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт) + 2.09,9 (3+17).
5. Польша (Ян Гунька, Анна Мака) +2.15,2 (6+14).

