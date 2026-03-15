Сборная Норвегии выиграла супермикст на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстонии

Норвежские биатлонисты выиграли супермикст на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония). Норвежцы прошли дистанцию за 40.39,3 минуты, использовав при этом восемь дополнительных патронов.

Второе место завоевали биатлонисты Швеции, которые проиграли победителям 1.38,1 минуты (3 штрафных круга, 13 дополнительных патронов). Третье место заняли биатлонисты Финляндии, проигравшие 1.45,7 минуты (1 штрафной круг, 15 дополнительных патронов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Супермикст:

1. Норвегия (Стурла Легрейд, Каролин Оффигстад Кноттен) – 40.39,3 (0 штрафных кругов, 8 доп. патронов).

2. Швеция (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг) +1.38,1 (3+13).

3. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) +1.45,7 (1+15).

4. Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт) + 2.09,9 (3+17).

5. Польша (Ян Гунька, Анна Мака) +2.15,2 (6+14).