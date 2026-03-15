Сборную Франции дисквалифицировали по итогам супермикста на этапе Кубка мира в Отепя
Сборную Франции по биатлону дисквалифицировали по итогам супермикста на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя (Эстония) из-за ошибки Эмильена Жаклена во время гонки.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
15 марта 2026, воскресенье. 14:35 МСК
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия
Жаклен во время одного из огневых рубежей на стрельбе стоя использовал лишний (четвёртый) дополнительный патрон, в то время как разрешены лишь три запасных. В протоколе после этого загорелся специальный знак-звёздочка, а после гонки сборная была дисквалифицирована.
Сборную Франции, помимо Жаклена, в гонке представляла Камиль Бене.
Гонку выиграла норвежская команда (Стурла Холм Легрейд, Каролин Оффигстад Кноттен), за ней на втором и третьем месте расположились сборные Швеции (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг) и Финляндии (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) соответственно.
- 15 марта 2026
-
15:36
-
15:19
-
13:04
-
11:39
-
11:32
-
11:01
-
10:50
-
10:41
-
10:33
-
09:45
-
09:30
-
07:00
-
06:00
- 14 марта 2026
-
19:59
-
19:31
-
19:22
-
18:35
-
18:14
-
18:05
-
17:57
-
17:44
-
17:15
-
16:36
-
16:08
-
14:50
-
13:45
-
13:35
-
13:22
-
12:01
-
11:30
-
10:52
-
09:45
-
09:30
-
08:00
-
07:45