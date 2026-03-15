Кубок мира IBU. Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Сборную Франции дисквалифицировали по итогам супермикста на этапе Кубка мира в Отепя

Сборную Франции по биатлону дисквалифицировали по итогам супермикста на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя (Эстония) из-за ошибки Эмильена Жаклена во время гонки.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
15 марта 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

Жаклен во время одного из огневых рубежей на стрельбе стоя использовал лишний (четвёртый) дополнительный патрон, в то время как разрешены лишь три запасных. В протоколе после этого загорелся специальный знак-звёздочка, а после гонки сборная была дисквалифицирована.

Сборную Франции, помимо Жаклена, в гонке представляла Камиль Бене.

Гонку выиграла норвежская команда (Стурла Холм Легрейд, Каролин Оффигстад Кноттен), за ней на втором и третьем месте расположились сборные Швеции (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг) и Финляндии (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) соответственно.

Материалы по теме
Норвежец выиграл гонку с фантастическим отрывом. Такого в биатлоне давно не было!
Норвежец выиграл гонку с фантастическим отрывом. Такого в биатлоне давно не было!
