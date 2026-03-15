Швеция выиграла золото смешанной эстафеты на этапе КМ в Отепя, Франция — восьмая

Биатлонисты из Швеции одержали победу в смешанной эстафете 4х6 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония). Они зашли на штрафной круг и использовали 14 дополнительных патронов.

Серебро досталось швейцарским спортсменам, которые уступили победителям 44,5 секунды. Они использовали шесть дополнительных патронов — это самая лучшая стрельба в гонке. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты из США, на счету которых 14 дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Восьмой этап в Отепя (Эстония). Смешанная эстафета 4х6 км:

1. Швеция (Брандт, Понсилуома, Хайденберг и Э. Эберг) – 1:16.32,0 (1 штрафной круг, 14 доп. патронов).

2. Швейцария (Штальдер, Буркхальтер, А. Гаспарян и Хекки) +28,6 (0+6).

3. США (Жермен, Райт, Ирвин и Фрид) +34,6 (0+14).

4. Словакия (Матко, Боргула, Кузьмина и П. Фиалкова) +52,0 (2+10).

5. Германия (Наврат, Хорн, Гротиан и Танхаймер) +1.11,17 (4+18).

6. Норвегия (Дале-Шевдал, Ботн, Тандреволд и Киркеэйде) +1.18,8 (5+19).

...

8. Франция (Ломбардо, Ф. Клод, Бреза-Буше и Мишлон) +2.00,5 (4+15).

...

17. Италия (Браунхофер, Пиршер, Каррара и Аухенталлер) +3.53,4 (5+18).