Сборная США по биатлону впервые в своей истории взяла медаль в смешанной эстафете

Сегодня, 15 марта, биатлонисты из США выиграли бронзовые медали в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Они использовали 14 дополнительных патронов и уступили победителям из Швеции 34,6 секунды. Это первые награды в истории сборной США в миксте.

Бронзовые медали в Отепя стали первыми в командных видах у американцев за последние пять лет.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Восьмой этап в Отепя (Эстония). Смешанная эстафета 4х6 км:

1. Швеция (Брандт, Понсилуома, Хайденберг и Э. Эберг) – 1:16.32,0 (1 штрафной круг, 14 доп. патронов).

2. Швейцария (Штальдер, Буркхальтер, А. Гаспарян и Хекки) +28,6 (0+6).

3. США (Жермен, Райт, Ирвин и Фрид) +34,6 (0+14).

4. Словакия (Матко, Боргула, Кузьмина и П. Фиалкова) +52,0 (2+10).

5. Германия (Наврат, Хорн, Гротиан и Танхаймер) +1.11,17 (4+18).

6. Норвегия (Дале-Шевдал, Ботн, Тандреволд и Киркеэйде) +1.18,8 (5+19).