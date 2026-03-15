Норвегия победила в зачёте смешанных эстафет Кубка мира по биатлону — 2025/2026

Сборная Норвегии по биатлону одержала победу в зачёте смешанных эстафет на Кубка мира — 2025/2026. Сегодня, 15 марта, состоялись последние гонки, которые засчитывались в рейтинге — микст и сингл-микст в Отепя (Эстония). Второе место заняла шведская команда, а тройку сильнейших замкнули французы. Сборная США, которая в смешанной эстафете Отепя взяла бронзу, поднялась на восьмую позицию.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт смешанных эстафет. Итоговое положение:

1. Норвегия — 385 очков.
2 (3). Швеция — 376.
3 (2). Франция — 342.
4. Финляндия — 308.
5. Италия — 292.
6. Чехия — 270.
7 (8). Швейцария — 263.
8 (11). США — 239.
9 (10). Германия — 227.
10 (7). Австрия — 218.

Материалы по теме
Сборная США по биатлону впервые в своей истории взяла медаль в смешанной эстафете
