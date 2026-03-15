Зачёт Кубка наций по биатлону — 2025/2026, мужчины: норвежцы лидируют, французы — вторые

Мужская сборная Норвегии по биатлону продолжает лидировать в зачёте Кубке наций сезона-2025/2026. В активе норвежцев после 20 стартов 7028 очков. На втором месте идёт Франция, а на третьем — Швеция.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт Кубка наций, мужчины (по состоянию на 15 марта):

1. Норвегия — 7028 очков.

2. Франция — 6598.

3. Швеция — 6312.

4. Германия — 5789.

5. Италия — 5390.

6. Чехия — 5184.

7. США — 5030.

8. Финляндия — 4892.

9. Швейцария — 4704.

10. Словения — 4446.

Ранее сборная Норвегии победила в зачёте смешанных эстафет. Сегодня, 15 марта, состоялись последние гонки, которые засчитывались в рейтинге — микст и сингл-микст в Отепя (Эстония). Второе место заняла шведская команда, а тройку сильнейших замкнули французы.