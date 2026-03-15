Биатлон Новости

Зачёт Кубка наций по биатлону — 2025/2026, женщины: Франция — первая, Швеция — в 5 очках
Женская сборная Франции удерживает лидерство в зачёте Кубке наций сезона-2025/2026. В активе француженок 6517 очков после 20 стартов. В пяти очках от них находятся шведские спортсменки. Тройку сильнейших замыкают норвежки.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт Кубка наций, женщины (по состоянию на 15 марта):

1. Франция — 6517 очков.
2. Швеция — 6512.
3. Норвегия — 6053.
4. Италия — 5676.
5. Германия — 5453.
6. Финляндия — 5254.
7. Чехия — 5233.
8. Австрия — 5016.
9. Швейцария — 4945.
10. Польша — 4516.

Ранее сборная Норвегии победила в зачёте смешанных эстафет. Сегодня, 15 марта, состоялись последние гонки, которые засчитывались в рейтинге — микст и сингл-микст в Отепя (Эстония). Второе место заняла шведская команда, а тройку сильнейших замкнула французская сборная.

Материалы по теме
Зачёт Кубка наций по биатлону — 2025/2026, мужчины: норвежцы лидируют, французы — вторые
Норвегия победила в зачёте смешанных эстафет Кубка мира по биатлону — 2025/2026
