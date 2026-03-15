Зачёт Кубка наций по биатлону — 2025/2026, женщины: Франция — первая, Швеция — в 5 очках

Женская сборная Франции удерживает лидерство в зачёте Кубке наций сезона-2025/2026. В активе француженок 6517 очков после 20 стартов. В пяти очках от них находятся шведские спортсменки. Тройку сильнейших замыкают норвежки.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт Кубка наций, женщины (по состоянию на 15 марта):

1. Франция — 6517 очков.

2. Швеция — 6512.

3. Норвегия — 6053.

4. Италия — 5676.

5. Германия — 5453.

6. Финляндия — 5254.

7. Чехия — 5233.

8. Австрия — 5016.

9. Швейцария — 4945.

10. Польша — 4516.

Ранее сборная Норвегии победила в зачёте смешанных эстафет. Сегодня, 15 марта, состоялись последние гонки, которые засчитывались в рейтинге — микст и сингл-микст в Отепя (Эстония). Второе место заняла шведская команда, а тройку сильнейших замкнула французская сборная.