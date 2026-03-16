Жаклен рассказал, почему использовал четвёртый патрон на стрельбе во время супермикста

Французский биатлонист олимпийский чемпион Эмильен Жаклен рассказал, почему допустил ошибку на стрельбе во время супермикста на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя (Эстония), из-за которой сборную Франции дисквалифицировали.

«Когда я передавал эстафету, мне сказали, что я использовал четыре дополнительных патрона. На стойке я хотел атаковать и стрелять быстро, даже если пришлось бы идти на штрафной круг. В пылу момента я зарядил четвёртый дополнительный патрон. Я искренне извиняюсь перед Камиль [Бене] и командой. В разгар гонки, когда много адреналина, легко потеряться. Я даже посмотрел потом, но оказалось, что у меня уже четыре дополнительных патрона. Из-за общей усталости иногда приходится расплачиваться», – приводит слова Жаклена L’Equipe.

Жаклен во время одного из огневых рубежей на стрельбе стоя использовал лишний (четвёртый) дополнительный патрон, в то время как разрешены лишь три запасных. В протоколе после этого загорелся специальный знак-звёздочка, а после гонки сборная была дисквалифицирована.