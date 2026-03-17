Анастасия Халили стала лучшей в квалификации суперспринта на чемпионате России
Российская биатлонистка Анастасия Халили стала лучшей в квалификации суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 11.55,1 и допустила один промах.
Второй результат показала Любовь Калинина (+1,4). Тройку сильнейших замкнула Виктория Сливко (+3,4).
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Квалификация:
- Анастасия Халили — 11.55,1 (1 промах).
- Любовь Калинина — отставание 1,4 (0).
- Виктория Сливко +3,4 (0).
- Анастасия Томшина +9,5 (1).
- Анна Сола (Беларусь) +11,0 (2).
- Динара Смольская (Беларусь) +12,2 (1).
- Елизавета Бурундукова +12,3 (0).
- Анастасия Гришина +12,8 (1).
- Ксения Воробей (Беларусь) +15,8 (0).
- Наталия Шевченко +16,3 (2).
