Анастасия Халили стала лучшей в квалификации суперспринта на чемпионате России

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала лучшей в квалификации суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 11.55,1 и допустила один промах.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Суперспринт 4.5 км. Квалификация
17 марта 2026, вторник. 10:00 МСК
Окончено

Второй результат показала Любовь Калинина (+1,4). Тройку сильнейших замкнула Виктория Сливко (+3,4).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Квалификация:

  1. Анастасия Халили — 11.55,1 (1 промах).
  2. Любовь Калинина — отставание 1,4 (0).
  3. Виктория Сливко +3,4 (0).
  4. Анастасия Томшина +9,5 (1).
  5. Анна Сола (Беларусь) +11,0 (2).
  6. Динара Смольская (Беларусь) +12,2 (1).
  7. Елизавета Бурундукова +12,3 (0).
  8. Анастасия Гришина +12,8 (1).
  9. Ксения Воробей (Беларусь) +15,8 (0).
  10. Наталия Шевченко +16,3 (2).
