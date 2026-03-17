Наталия Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России, Халили — вторая
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 21.42,4 и допустила три промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Суперспринт 7.5 км. Финал
17 марта 2026, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
21:42.4
2
Анастасия Халили
Московская область
+11.5
3
Ульяна Черепанова
Санкт-Петербург
+14.5
Второй стала лидер квалификации Анастасия Халили, отстав от лидера на 11,5. Тройку призёров замкнула Ульяна Черепанова (+14,5).
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Финал:
- Наталия Шевченко — 21.42,4 (3 промаха).
- Анастасия Халили — отставание 11,5 (4).
- Ульяна Черепанова +14,5 (1).
- Анастасия Гришина +21,7 (1).
- Ирина Казакевич +22,0 (3).
- Динара Смольская (Беларусь) +24,8 (2).
- Анастасия Томшина +38,0 (3).
- Маргарита Болдырева +38,1 (3).
Комментарии
- 17 марта 2026
-
12:32
-
10:47
- 16 марта 2026
-
17:19
- 15 марта 2026
-
22:39
-
22:33
-
22:22
-
18:13
-
17:58
-
15:36
-
15:19
-
13:04
-
11:39
-
11:32
-
11:01
-
10:50
-
10:41
-
10:33
-
09:45
-
09:30
-
07:00
-
06:00
- 14 марта 2026
-
19:59
-
19:31
-
19:22
-
18:35
-
18:14
-
18:05
-
17:57
-
17:44
-
17:15
-
16:36
-
16:08
-
14:50
-
13:45
-
13:35