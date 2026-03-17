Наталия Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России, Халили — вторая

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 21.42,4 и допустила три промаха.

Второй стала лидер квалификации Анастасия Халили, отстав от лидера на 11,5. Тройку призёров замкнула Ульяна Черепанова (+14,5).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Финал:

Наталия Шевченко — 21.42,4 (3 промаха). Анастасия Халили — отставание 11,5 (4). Ульяна Черепанова +14,5 (1). Анастасия Гришина +21,7 (1). Ирина Казакевич +22,0 (3). Динара Смольская (Беларусь) +24,8 (2). Анастасия Томшина +38,0 (3). Маргарита Болдырева +38,1 (3).