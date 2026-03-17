Наталия Шевченко выиграла суперспринт на чемпионате России, Халили — вторая

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей суперспринта на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 21.42,4 и допустила три промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Суперспринт 7.5 км. Финал
17 марта 2026, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
21:42.4
2
Анастасия Халили
Московская область
+11.5
3
Ульяна Черепанова
Санкт-Петербург
+14.5

Второй стала лидер квалификации Анастасия Халили, отстав от лидера на 11,5. Тройку призёров замкнула Ульяна Черепанова (+14,5).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Суперспринт. Женщины. Финал:

  1. Наталия Шевченко — 21.42,4 (3 промаха).
  2. Анастасия Халили — отставание 11,5 (4).
  3. Ульяна Черепанова +14,5 (1).
  4. Анастасия Гришина +21,7 (1).
  5. Ирина Казакевич +22,0 (3).
  6. Динара Смольская (Беларусь) +24,8 (2).
  7. Анастасия Томшина +38,0 (3).
  8. Маргарита Болдырева +38,1 (3).
