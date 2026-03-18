Карим Халили выиграл квалификацию в суперспринте на ЧР-2026 в Тюмени

Биатлонист Карим Халили занял первое место в квалификации суперспринта на чемпионате России – 2026 в Тюмени. Халили показал результат 10.19,8 минуты (0 промахов).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Суперспринт 4.5 км. Квалификация
18 марта 2026, среда. 10:00 МСК
Окончено

Второе место занял Кирилл Бажин, который уступил лидеру 7,3 секунды (1 промах), третьим стал белорус Антон Смольский с проигрышем 12,2 секунды (1 промах).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Суперспринт, мужчины, квалификация:
1. Карим Халили (Московская область) – 10.19,8 (0 промахов).
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) +7.3 (1).
3. Антон Смольский (Беларусь) +12,2 (1).
4. Кирилл Стрельцов (Московская область) +14,8 (1).
5. Иван Тулатин (Беларусь) +15,0 (0).
6. Евгений Емерхонов (Московская область) +18,8 (0).
7. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) +19,8 (1).
8. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия – Смоленская область) +20,5 (1).

Финал соревнований пройдёт сегодня, 18 марта, в 12:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Суперсенсация в суперспринте! Призёром чемпионата России стала неизвестная биатлонистка
Суперсенсация в суперспринте! Призёром чемпионата России стала неизвестная биатлонистка
