Халили может пропустить финал суперспринта чемпионата России — 2026
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили, выигравший квалификацию в суперспринте на чемпионате России – 2026 в Тюмени, сообщил, что может пропустить финал соревнований из-за плохого самочувствия.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Суперспринт 7.5 км. Финал
18 марта 2026, среда. 12:00 МСК
Идёт
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
2
Кирилл Бажин
Свердловская область
3
Антон Смольский
Беларусь
— Тяжёлое состояние, не знаю, буду ли выходить на финал. Нужно было сделать работу для региона в квалификации, дальше уже подумаю.
— Почему тяжёлое состояние?
— Потому что конец сезона уже, сил не так много. Посмотрим, завтрашняя гонка важнее, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
Второе место в квалификации суперспринта занял Кирилл Бажин, на третьей строчке — белорусский биатлонист Антон Смольский. Финал суперспринта пройдёт сегодня, 18 марта, в 12:00 по московскому времени.
