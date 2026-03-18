Карим Халили сообщил, что примет участие в финале суперспринта на ЧР-2026

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили сообщил, что примет участие в финале суперспринта на чемпионате России – 2026 в Тюмени. Ранее спортсмен сообщил, что из-за плохого самочувствия может не выйти на старт финала соревнований.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Суперспринт 7.5 км. Финал
18 марта 2026, среда. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Корнев
Удмуртская Республика
19:14.6
2
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+14.5
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+16.2

– Вы немного жаловались на самочувствие после квалификации. Как обстоят дела сейчас?
– Попробую выйти на старт. Посмотрим, как всё пойдёт.

– Восстановились? Нормально себя чувствуете?
– В целом, да, – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний Халили выиграл квалификацию суперспринта на чемпионате России. Финал соревнований пройдёт сегодня, 18 марта, в 12:00 по московскому времени.

