Карим Халили сообщил, что примет участие в финале суперспринта на ЧР-2026

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили сообщил, что примет участие в финале суперспринта на чемпионате России – 2026 в Тюмени. Ранее спортсмен сообщил, что из-за плохого самочувствия может не выйти на старт финала соревнований.

– Вы немного жаловались на самочувствие после квалификации. Как обстоят дела сейчас?

– Попробую выйти на старт. Посмотрим, как всё пойдёт.

– Восстановились? Нормально себя чувствуете?

– В целом, да, – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний Халили выиграл квалификацию суперспринта на чемпионате России. Финал соревнований пройдёт сегодня, 18 марта, в 12:00 по московскому времени.