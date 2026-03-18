Александр Корнев одержал победу в суперспринте на чемпионате России — 2026 в Тюмени

Биатлонист Александр Корнев одержал победу в суперспринте на чемпионате России – 2026 в Тюмени. Корнев прошёл дистанцию за 19.14,6 минуты, допустив при этом два промаха.

Серебро в данном виде программы чемпионата России выиграл белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский, который проиграл победителю 14,5 секунды на финише (0 промахов). Бронзовым призёром стал Кирилл Бажин, уступивший 16,2 секунды (3 промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Суперспринт, финал, мужчины:

1. Александр Корнев (Республика Удмуртия) — 19.14,2 (2 промаха).

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +14,5 (0).

3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +16,2 (3).

4. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) +18,1 (3).

5. Александр Голяк (Беларусь) +19,5 (1).

6. Карим Халили (Московская область) +24,4 (3).

7. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия) +24,5 (3).

8. Кирилл Стрельцов (Московская область) +25,0 (2).