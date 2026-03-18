Антон Бабиков раскритиковал организаторов ЧР-2026 из-за проблем со стрельбищем

Чемпион мира 2017 года в эстафете, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков раскритиковал организаторов чемпионата России – 2026 в Тюмени из-за отсутствия резервной установки во время суперспринта. Бабиков сошёл с гонки после того, как не смог произвести стрельбу на одном из огневых рубежей.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Суперспринт 7.5 км. Финал
18 марта 2026, среда. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Корнев
Удмуртская Республика
19:14.6
2
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+14.5
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+16.2

— Что случилось на огневом рубеже? Почему вы сошли?
— Сдали нервы. У них сломалась установка, 15‑я не работает. Когда мы подъезжаем, то мы не видим, какими идём, укладываемся по порядку просто. Я когда уже проехал 15‑ю, то судья сказал, что мне нужно на 16‑ю. Я разворачиваюсь, а там толпа, все подъезжают. То есть у них даже нет резервной установки, если бы я бежал, то негде было бы стрелять одному человеку. Я пока дошёл до 27‑й установки, где я смог лечь, уже вся первая пятёрка ушла. Я понимал, что мне это время не вычтут, скажут, что я сам не лёг на 16‑ю установку, но я же знал, что 15‑я сломана.

— Такое у вас было в карьере? Что сейчас чувствуете?
— Такого не было. Обидно, конечно. Я в этой гонке часто был в призах. Бывают технические сбои, просто я не считаю, что здесь было сделано всё для того, чтобы их не было. То есть стрельбище неделю не работало перед чемпионатом России. Почему люди путают установки? Потому что стрельбище не работало. Нужно качественнее работать с установками, тогда у людей не будет проблем, не будут провалены гонки, – приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

