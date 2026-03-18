Расписание девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону в Хольменколлене

Завтра, 19 марта, в норвежском Хольменколлене начнётся заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Девятый этап в Хольменколлене (Норвегия). Полное расписание:

19 марта:

18:15. Женщины. Спринт на 7,5 км.

20 марта:

18:15. Мужчины. Спринт на 10 км.

21 марта:

15:45. Женщины. Гонка преследования на 10 км.

18:15. Мужчины. Гонка преследования на 12,5 км.

22 марта:

15:45. Женщины. Гонка преследования на 12,5 км.

18:30. Мужчины. Гонка преследования на 15 км.

Перед финалом КМ по биатлону лидерами тоталов у мужчин и женщин являются Эрик Перро (Франция) и Лу Жанмонно (Франция) соответственно.