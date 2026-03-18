Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер объявила о завершении карьеры

Представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер решила уйти из спорта. Она проведёт последние гонки на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия).

«Дорогие друзья, спутники моего пути и фанаты биатлона. За последние 15 лет биатлон был моей жизнью. Я пережила невероятное количество прекрасных моментов, разделила их с особенными людьми и каждые выходные соревновалась с лучшими биатлонистками мира. Мои соперницы стали моими подругами. Мои тренеры стали моей второй семьёй. Но это также требовало огромных сил, и сейчас для меня пришло время сказать «прощай».

Простое «спасибо» кажется слишком маленьким, но оно от всего сердца:

Большое спасибо всем моим спонсорам и партнёрам, которые сопровождали и поддерживали меня все эти годы.

Спасибо моему работодателю — австрийской армии, вы всегда верили в меня и в женский биатлон Австрии.

Огромное спасибо моей семье и всем друзьям, которые всегда поддерживали меня и с пониманием относились к моему отсутствию на важных событиях. Надеюсь, теперь я смогу это наверстать.

Спасибо моим товарищам по команде: вы сделали этот путь особенным. Мы вместе смеялись, плакали и пережили незабываемые моменты. Я также хочу поблагодарить всех членов моего фан-клуба. Вы так часто поддерживали меня на месте и болели за меня изо всех сил. И особенно я благодарю вас, дорогие болельщики биатлона. Ваша поддержка, энергия и страсть делали каждые выходные чем-то особенным. Эти моменты мурашек я никогда не забуду. Так много замечательных людей дали мне возможность жить своей мечтой.

Спасибо за всё. Ваша Лиза», — написала Хаузер в социальных сетях.

Хаузер — чемпионка мира — 2021 и трёхкратный бронзовый призёр турниров данного уровня. На её счету также семь побед на Кубке мира. В сезоне-2021/2022 австрийская спортсменка заняла третье итоговое место в общем зачёте.