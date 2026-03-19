Биатлон, Кубок мира, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 9-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 марта, в Осло (Норвегия) стартует девятый этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало трансляции запланировано на 18:15 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
19 марта 2026, четверг. 18:15 МСК
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Осло (Норвегия). Спринт, женщины, старт-лист (выборочно):

23. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
26. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
32. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
42. Ванесса Фойгт (Германия).
44. Камиль Бене (Франция).
46. Лу Жанмонно (Франция).
48. Жулия Симон (Франция).
49. Анастасия Кузьмина (Словакия).
50. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
52. Анна Магнуссон (Швеция).
54. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
58. Лиза Виттоцци (Италия).
60. Эльвира Эберг (Швеция).
66. Ханна Эберг (Швеция).
68. Суви Минккинен (Финляндия).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Последние битвы за «Хрустальные глобусы». Считаем, кто заберёт главные трофеи сезона
Последние битвы за «Хрустальные глобусы». Считаем, кто заберёт главные трофеи сезона
