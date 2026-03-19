Сборная Московской области выиграла смешанную эстафету на ЧР-2026 по биатлону

Сборная Московской области одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России – 2026 в Тюмени. Биатлонисты прошли дистанцию за 1:07.01,6 часа, использовав три дополнительных патрона на стрельбе.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 7.5 км
19 марта 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено

Серебро завоевали биатлонисты Беларуси, которые проиграли победителям 1.05,3 минуты (12 дополнительных патронов). Бронзовыми призёрами гонки стали биатлонисты Тюменской области с отставанием 1.15,12 минуты (1 штрафной круг, 11 дополнительных патронов).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Смешанная эстафета:

1. Московская область (Анастасия Халили, Кристина Резцова, Кирилл Стрельцов, Карим Халили) – 1:07.01,6 (0 штрафных кругов, 3 дополнительных патрона).
2. Беларусь 1 (Динара Смольская, Анна Сола, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский) + 1.05,3 минуты (0+12).
3. Тюменская область (Виктория Сливко, Маргарита Болдырева, Александр Логинов, Александр Поварницын) +1.15,12 (1+11).
4. Свердловская область 1 (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Кирилл Бажин, Савелий Коновалов) + 1.37,0 (2+12).
5. Красноярский край (Анастасия Томшина, Юлия Коваленко, Роман Бойчевский, Евгений Сидоров) +1.38,2 (0+5).

Календарь чемпионата России - 2026
