Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира — 2025/2026

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей общего зачёта Кубка мира в сезоне-2025/2026. Это первый в карьере Жанмонно «Большой хрустальный глобус».

Жанмонно гарантировала себе завоевание титула за две гонки до завершения сезона. Сегодня, 19 марта, на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) проходит спринт. Лу в борьбе за «БХГ» необходимо было обойти в этой гонке свою единственную соперницу в зачёте – Суви Минккинен из Финляндии, что француженка успешно реализовала. Теперь её отрыв от Суви в общем зачёте составит более 200 очков, что Минккинен отыграть уже не сможет.

После финиша 65 участниц спринта Жанмонно занимает промежуточное шестое место. Минккинен пока 11-я. Лу опередила её на 20,8 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
19 марта 2026, четверг. 18:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
20:20.4
2
Лиза Виттоцци
Италия
+5.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+20.1
Последние битвы за «Хрустальные глобусы». Считаем, кто заберёт главные трофеи сезона
