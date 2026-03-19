Французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира — 2025/2026

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей общего зачёта Кубка мира в сезоне-2025/2026. Это первый в карьере Жанмонно «Большой хрустальный глобус».

Жанмонно гарантировала себе завоевание титула за две гонки до завершения сезона. Сегодня, 19 марта, на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) проходит спринт. Лу в борьбе за «БХГ» необходимо было обойти в этой гонке свою единственную соперницу в зачёте – Суви Минккинен из Финляндии, что француженка успешно реализовала. Теперь её отрыв от Суви в общем зачёте составит более 200 очков, что Минккинен отыграть уже не сможет.

После финиша 65 участниц спринта Жанмонно занимает промежуточное шестое место. Минккинен пока 11-я. Лу опередила её на 20,8 секунды.