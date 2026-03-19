Ханна Эберг выиграла спринт на этапе КМ в Осло, её сестра Эльвира тоже попала на пьедестал

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей спринта на последнем, девятом этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Осло (Норвегия). Шведка преодолела дистанцию в 7,5 км за 20.20,4, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй результат показала олимпийская чемпионка 2026 года итальянка Лиза Виттоцци (+5,3). Тройку призёров замкнула младшая сестра Ханны – Эльвира Эберг (+20,1).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап, Осло. Спринт, 7,5 км. Женщины:

Ханна Эберг (Швеция) — 20.20,4 (0 промахов). Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 5,3 (0). Эльвира Эберг (Швеция) +20,1 (0). Жулия Симон (Франция) +37,9 (1). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +51,3 (1). Лу Жанмонно (Франция) +52,0 (1).

Отметим, что двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно в прошедшем спринте смогла гарантировать себе дебютную победу в общем зачёте Кубка мира.