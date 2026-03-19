Лу Жанмонно стала пятой в истории француженкой, завоевавшей «Большой хрустальный глобус»
Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка Лу Жанмонно стала пятой в истории французской биатлонисткой, которой удалось одержать победу в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона. Жанмонно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» — 2025/2026.

Французские биатлонистки, бравшие БХГ:

Анн Бриан (сезон-1993/1994);
Эмманюэль Кларе (сезон 1994/1995);
Сандрин Байи (сезон-2004/2005);
Жулия Симон (сезон-2022/2023).

Жанмонно гарантировала себе завоевание титула за две гонки до завершения сезона. Сегодня, 19 марта, на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) прошёл спринт. Лу в борьбе за «БХГ» необходимо было обойти в этой гонке свою единственную соперницу в зачёте – Суви Минккинен из Финляндии, что француженка успешно реализовала. Теперь её отрыв от Суви в общем зачёте составит более 200 очков, что Минккинен отыграть уже не сможет.

