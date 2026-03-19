Лу Жанмонно прокомментировала победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2025/2026. Это первый в карьере Жанмонно «Большой хрустальный глобус».

Жанмонно гарантировала себе завоевание титула за две гонки до завершения сезона. Сегодня, 19 марта, на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) прошёл спринт. Лу в борьбе за «БХГ» необходимо было обойти в этой гонке свою единственную соперницу в зачёте – Суви Минккинен из Финляндии, что француженка успешно реализовала. Теперь её отрыв от Суви в общем зачёте составит более 200 очков, что Минккинен отыграть уже не сможет.

«В прошлом году я думала, что после того, что произошло, со мной ничего хуже произойти не сможет. Я упала на предпоследнем повороте последней гонки, когда боролась за «Глобус» с Франциской Пройс.

Очень рада, что сегодня мне удалось замкнуть этот круг. Было неприятно находиться в подвешенном состоянии, когда всё было почти очевидно, но не до конца. Я не хотела думать, что всё произойдёт само собой. Ведь нужно бороться, гонки в конце сезона очень сложные. Приходится выкладываться на полную каждый раз. Я хотела оставаться профессионалом и вести себя естественно. Теперь, когда этот груз с плеч пал, я смогу насладиться последними гонками», — приводит слова Жанмонно L'Équipe.