Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — вне досягаемости, Э. Эберг вошла в топ-3

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира в сезоне-2025/2026 после спринтерской гонки на девятом, последнем этапе Кубка мира в Осло.

Отметим, что занявшая в спринте третье место Эльвира Эберг вошла в топ-3 общего зачёта, поднявшись с четвёртого места.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (после 19 гонок из 21):

1. Лу Жанмонно (Франция) – 1054 очка.

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 838.

3. (4) Эльвира Эберг (Швеция) – 802.

4. (5) Лиза Виттоцци (Италия) – 795.

5. (6) Ханна Эберг (Швеция) – 793.

6. (3) Анна Магнуссон (Швеция) – 780.

7. Жулия Симон (Франция) – 707.

8. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 605.

9. Осеан Мишлон (Франция) – 598.

10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 580.