Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно — вне досягаемости, Э. Эберг вошла в топ-3

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира в сезоне-2025/2026 после спринтерской гонки на девятом, последнем этапе Кубка мира в Осло.

Отметим, что занявшая в спринте третье место Эльвира Эберг вошла в топ-3 общего зачёта, поднявшись с четвёртого места.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
19 марта 2026, четверг. 18:15 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
20:20.4
2
Лиза Виттоцци
Италия
+5.3
3
Эльвира Эберг
Швеция
+20.1

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (после 19 гонок из 21):

1. Лу Жанмонно (Франция) – 1054 очка.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 838.
3. (4) Эльвира Эберг (Швеция) – 802.
4. (5) Лиза Виттоцци (Италия) – 795.
5. (6) Ханна Эберг (Швеция) – 793.
6. (3) Анна Магнуссон (Швеция) – 780.
7. Жулия Симон (Франция) – 707.
8. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 605.
9. Осеан Мишлон (Франция) – 598.
10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 580.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android