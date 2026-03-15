Лу Жанмонно выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, Ханна Эберг стала 2-й

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей зачёта спринтерских гонок Кубка мира – 2025/2026. Вторую позицию заняла шведка Ханна Эберг, замкнула тройку лидеров итальянка Лиза Виттоцци.
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины. Итоговое положение:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 421 очко.
2. (3) Ханна Эберг (Швеция) – 345.
3. (5) Лиза Виттоцци (Италия) – 323.
4. Эльвира Эберг (Швеция) – 320.
5. (2) Суви Минккинен (Финляндия) – 315.
6. (8) Жулия Симон (Франция) – 275.
7. Анна Магнуссон (Швеция) – 274.
8. (6) Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 240.
9. Осеан Мишлон (Франция) – 187.
10. Доротея Вирер (Италия) – 168.