Биатлон, Кубок мира, 9-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 марта, в Осло (Норвегия) продолжается девятый этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Начало трансляции запланировано на 18:15 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Осло (Норвегия). Спринт, мужчины, старт-лист (частично):

1. Эмильен Клод (Франция).

22. Юстус Штрелов (Германия).

32. Филипп Хорн (Германия).

42. Филипп Наврат (Германия).

44. Кентен Фийон Майе (Франция).

48. Эмильен Жаклен (Франция).

50. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

52. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

54. Фабьен Клод (Франция).

58. Мартин Улдаль (Норвегия).

60. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

62. Мартин Понсилуома (Швеция).

64. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

66. Эрик Перро (Франция).