Ветеран австрийского биатлона решил уйти из спорта

Австрийский биатлонист, двукратный призёр Олимпийских игр Симон Эдер завершает карьеру по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба сборной Австрии в социальных сетях.

«Симон Эдер завершает свою долгую и успешную карьеру после финала Кубка мира в Осло! Спасибо за множество незабываемых моментов, ярких выступлений и великолепную стрельбу!» — пишет пресс-служба сборной Австрии.

Эдер дважды брал серебро на зимних Играх: он стал вторым в эстафетах Ванкувера и Сочи. На счету 43 летнего австрийца также два серебра и три бронзы чемпионатов мира, 26 подиумов на Кубке мира, среди которых семь — победы. Симон Эдер провёл 560 гонок на КМ.