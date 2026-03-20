Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ветеран австрийского биатлона решил уйти из спорта

Симон Эдер
Комментарии

Австрийский биатлонист, двукратный призёр Олимпийских игр Симон Эдер завершает карьеру по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба сборной Австрии в социальных сетях.

«Симон Эдер завершает свою долгую и успешную карьеру после финала Кубка мира в Осло! Спасибо за множество незабываемых моментов, ярких выступлений и великолепную стрельбу!» — пишет пресс-служба сборной Австрии.

Эдер дважды брал серебро на зимних Играх: он стал вторым в эстафетах Ванкувера и Сочи. На счету 43 летнего австрийца также два серебра и три бронзы чемпионатов мира, 26 подиумов на Кубке мира, среди которых семь — победы. Симон Эдер провёл 560 гонок на КМ.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android