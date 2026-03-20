Стурла Легрейд победил в спринте на этапе КМ в Хольменколлене, Жаклен — второй

Стурла Легрейд победил в спринте на этапе КМ в Хольменколлене, Жаклен — второй
Стурла Холм Легрейд
Норвежский биатлонист олимпийский чемпион — 2022 Стурла Легрейд занял первое место в спринте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Он не закрыл одну мишень. Легрейд завоевал 11-ю медаль в сезоне подряд и победил в пятой гонке к ряду.

Второе место досталось французу Эмильену Жаклену, который также ошибся один раз, но отстал от лидера на 3,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта Эрик Перро (+4,6 секунды).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 10 км Спринт
20 марта 2026, пятница. 18:15 МСК
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:21.4
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.9
3
Эрик Перро
Франция
+4.6

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Спринт на 10 км, мужчины:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25.21,4 (один промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +3,9 (1).
3. Эрик Перро (Франция) +4,6 (1).
4. Мартин Понсилуома (Швеция) +19,0 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +27,6 (2).
6. Йохане-Олав Ботн (Норвегия) +31,3 (1).

