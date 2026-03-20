Стурла Легрейд победил в спринте на этапе КМ в Хольменколлене, Жаклен — второй

Норвежский биатлонист олимпийский чемпион — 2022 Стурла Легрейд занял первое место в спринте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Он не закрыл одну мишень. Легрейд завоевал 11-ю медаль в сезоне подряд и победил в пятой гонке к ряду.
Второе место досталось французу Эмильену Жаклену, который также ошибся один раз, но отстал от лидера на 3,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта Эрик Перро (+4,6 секунды).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Спринт на 10 км, мужчины:
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25.21,4 (один промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +3,9 (1).
3. Эрик Перро (Франция) +4,6 (1).
4. Мартин Понсилуома (Швеция) +19,0 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +27,6 (2).
6. Йохане-Олав Ботн (Норвегия) +31,3 (1).
- 20 марта 2026
-
19:05
-
17:23
-
10:00
-
00:38
-
00:13
- 19 марта 2026
-
20:18
-
20:02
-
19:21
-
19:09
-
12:16
-
10:00
-
09:42
- 18 марта 2026
-
23:47
-
20:15
-
15:16
-
12:22
-
11:59
-
11:21
-
10:40
- 17 марта 2026
-
18:12
-
12:32
-
10:47
- 16 марта 2026
-
17:19
- 15 марта 2026
-
22:39
-
22:33
-
22:22
-
18:13
-
17:58
-
15:36
-
15:19
-
13:04
-
11:39
-
11:32
-
11:01
-
10:50