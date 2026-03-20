Стурла Легрейд одержал шестую победу подряд на Кубке мира по биатлону
Норвежский биатлонист олимпийский чемпион 2022 года Стурла Холм Легрейд выиграл шестое золото подряд. Сегодня, 20 марта, норвежец стал первым в спринте в рамках девятого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия). На счету Стурлы также 12-я награда кряду в сезоне.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 10 км Спринт
20 марта 2026, пятница. 18:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:21.4
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.9
3
Эрик Перро
Франция
+4.6
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Спринт на 10 км, мужчины:
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25.21,4 (один промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +3,9 (1).
3. Эрик Перро (Франция) +4,6 (1).
4. Мартин Понсилуома (Швеция) +19,0 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +27,6 (2).
6. Йохане-Олав Ботн (Норвегия) +31,3 (1).
