Главная Биатлон Новости

Стурла Легрейд одержал шестую победу подряд на Кубке мира по биатлону

Стурла Легрейд
Норвежский биатлонист олимпийский чемпион 2022 года Стурла Холм Легрейд выиграл шестое золото подряд. Сегодня, 20 марта, норвежец стал первым в спринте в рамках девятого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия). На счету Стурлы также 12-я награда кряду в сезоне.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 10 км Спринт
20 марта 2026, пятница. 18:15 МСК
Окончено
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Спринт на 10 км, мужчины:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25.21,4 (один промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +3,9 (1).
3. Эрик Перро (Франция) +4,6 (1).
4. Мартин Понсилуома (Швеция) +19,0 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +27,6 (2).
6. Йохане-Олав Ботн (Норвегия) +31,3 (1).

