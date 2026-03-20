Стурла Легрейд одержал шестую победу подряд на Кубке мира по биатлону

Норвежский биатлонист олимпийский чемпион 2022 года Стурла Холм Легрейд выиграл шестое золото подряд. Сегодня, 20 марта, норвежец стал первым в спринте в рамках девятого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия). На счету Стурлы также 12-я награда кряду в сезоне.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Спринт на 10 км, мужчины:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25.21,4 (один промах).

2. Эмильен Жаклен (Франция) +3,9 (1).

3. Эрик Перро (Франция) +4,6 (1).

4. Мартин Понсилуома (Швеция) +19,0 (2).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +27,6 (2).

6. Йохане-Олав Ботн (Норвегия) +31,3 (1).