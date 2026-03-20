Эрик Перро завоевал «Большой хрустальный глобус» Кубка мира по биатлону — 2025/2026
24-летний французский биатлонист Эрик Перро стал победителем общего зачёта Кубка мира — 2025/2026. Сегодня, 20 марта, он завоевал «Большой хрустальный глобус» досрочно, став третьим в спринте Хольменколлена (Франция).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 10 км Спринт
20 марта 2026, пятница. 18:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:21.4
2
Эмильен Жаклен
Франция
+3.9
3
Эрик Перро
Франция
+4.6
В активе француза на данный момент 1123 очка, что на 268 больше, чем у идущего вторым Себастиана Самуэльссона (Швеция). Впереди ещё две гонки, пасьют и масс-старт, за которые швед не сможет отыграть отставание.
Ранее Перро выиграл два золота в смешанной эстафете и мужской эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Антхольце (Италия). Там же он стал вторым в индивидуальной гонке. На его счету ещё три победы на ЧМ.
