Эрик Перро завоевал «Большой хрустальный глобус» Кубка мира по биатлону — 2025/2026

24-летний французский биатлонист Эрик Перро стал победителем общего зачёта Кубка мира — 2025/2026. Сегодня, 20 марта, он завоевал «Большой хрустальный глобус» досрочно, став третьим в спринте Хольменколлена (Франция).

В активе француза на данный момент 1123 очка, что на 268 больше, чем у идущего вторым Себастиана Самуэльссона (Швеция). Впереди ещё две гонки, пасьют и масс-старт, за которые швед не сможет отыграть отставание.

Ранее Перро выиграл два золота в смешанной эстафете и мужской эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Антхольце (Италия). Там же он стал вторым в индивидуальной гонке. На его счету ещё три победы на ЧМ.