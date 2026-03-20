Франция — четвёртая страна, биатлонисты которой выиграли два «БХГ» за один сезон

Франция — четвёртая страна, биатлонисты которой выиграли два «БХГ» за один сезон
Лу Жанмонно и Эрик Перро
Биатлонисты сборной Франции стали четвёртыми в истории Кубка мира по биатлону, которым удалось в один сезон завоевать два «Больших хрустальных глобуса». Сегодня, 20 марта, победу в общем зачёте сезона — 2025/2026 у мужчин одержал Эрик Перро, а накануне в женской части турнира сильнейшей была признана Лу Жанмонно.

Ранее в сезоне-2020/2021 первыми в тоталах стали Йоханнес Бё и Тириль Экхофф (оба — Норвегия), в сезоне-2006/2007 – Андреа Хенкель и Михаэль Грайс (оба — Германия) и в сезоне-1990/1991 – Светлана Давыдова и Сергей Чепиков (оба — СССР).

Ранее Перро выиграл два золота в смешанной эстафете и мужской эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Антхольце (Италия). Там же он стал вторым в индивидуальной гонке. На его счету ещё три победы на ЧМ.

