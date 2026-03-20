Легрейд забрал «МХГ» КМ в спринтах, хотя набрал такое же число очков, как и Самуэльссон
Норвежский биатлонист и олимпийский чемпион Стурла Легрейд стал победителем зачёта спринтерских гонок на Кубке мира — 2025/2026. Сегодня, 20 марта, он победил в гонке на 10 км в Хольменколлене (Норвегия). Этот успех обеспечил ему первое место в малом зачёте. Стурла набрал 356 очков.

Второе место занял Себастиан Самуэльссон, который заработал такое же количество очков, но уступил по дополнительному параметру: числу побед в спринтах. У норвежца их две, а у шведа — одна.

Биатлон. Кубок мира — 2025. Зачёт спринтерских гонок, мужчины. Итоги:

1 (4). Стурла Легрейд (Норвегия) — 356 очков.
2 (1). Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 356.
3. Эрик Перро (Франция) — 335.
4 (2). Томмазо Джакомель (Италия) — 309.
5. Филипп Наврат (Германия) — 293.
6 (7). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 290.
7 (10). Эмильен Жаклен (Франция) — 283.
8 (6). Кентен Фийон Майе (Франция) — 279.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 263.
10 (8). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 243.

