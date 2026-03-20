Мужская сборная Норвегии в 22-й раз в истории забрала Кубок наций по биатлону

Норвежские биатлонисты в 22-й раз стали обладателями Кубка наций. В сезоне-2025/2026 они набрали 7466 очков. Скандинавы становились первыми в сезонах: 1991/1992, 1997/1998, 2000/2001, 2002/2003-2004/2005, 2007/2008-2010/2011, 2013/2014-2015/2016, 2017/2018-2023/2024.

Второе место на сей раз досталось Франции (в девятый раз), а топ-3 замкнули представители Швеции (второй раз подряд).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Кубок наций, мужчины. Итоги:

1. Норвегия — 7466 очков.
2. Франция — 7027.
3. Швеция — 6696.
4. Германия — 6180.
5. Италия — 5724.
6. Чехия — 5536.
7. США — 5340.
8. Финляндия — 5204.
9. Швейцария — 5051.
10. Словения — 4708.

