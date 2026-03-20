Общий зачёт КМ-2025/2026: Легрейд приблизился к Самуэльссону в споре за второе место

Сегодня, 20 марта, француз Эрик Перро оформил победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В свою очередь, норвежец Стурла Легрейд поднялся на третье место. Теперь он отстаёт от идущего вторым Себастиана Самуэльссона на 16 очков.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 20 марта):
1. Эрик Перро (Франция) – 1123 очка.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 855.
3 (5). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 839.
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 828.
5 (3). Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 761.
7 (9). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 660.
8 (7). Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 644.
9 (8). Кентен Фийон Майе (Франция) – 640.
10 (11). Мартин Понсилуома (Швеция) – 627.